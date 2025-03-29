Напавший с ножом на людей в Амстердаме оказался уроженцем Донбасса

Мужчина напал на случайных прохожих 27 марта у площади Дам в центре города. Ранения получили пять человек. Подозреваемый — 30-летний Роман Д., уроженец Донбасса, сообщили в полиции

Обстановка у площади Дам в Амстердаме, Нидерланды, 27 марта 2025 г. (Фото: Selman Aksunger / Anadolu / Reuters)

Подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме оказался выходцем с Восточной Украины, пишет газета De Telegraaf со ссылкой на полицию.

Речь идет о 30-летнем Романе Д., уроженце Донбасса.

Мужчина напал на случайных прохожих в четверг, 27 марта, днем у площади Дам в центре Амстердама. Он нанес ножевые ранения пятерым прохожим и скрылся, его задержал английский турист и передал полиции.

Среди пострадавших — 67-летняя женщина и 69-летний мужчина с американским гражданством, 26-летний мужчина с гражданством Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя жительница Амстердама.

Подозреваемый получил травмы лодыжки и ноги, в настоящее время он находится в пенитенциарной больнице при следственном изоляторе в Схевенингене. При нем были фальшивые документы.

В четверг вечером полиция также провела обыск в отеле на улице Дамрак в центре города.