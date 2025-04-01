Лавров анонсировал саммит России и Китая

Сергей Лавров (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

Глава МИД Сергей Лавров анонсировал российско-китайского саммит. Он пройдет в мае, место его проведения пока не уточняется. Заявление Лаврова о предстоящей встрече публикует сайт МИД России.

Саммит анонсировали в Москве в рамках официального визита главы МИД Китая. Лавров отметил, что в мае состоится 80-я годовщина победы во Второй мировой войне, а также 80-летие образования Организации Объединенных Наций.

«Сегодня видится весьма актуальной задача выстраивания надежного заслона на пути возрождения идеологии фашизма, нацизма, милитаризма, а также всех сил, которые пытаются возродить эти неприемлемые явления», — сказал Лавров.

Он также отметил итоги недавней видеоконференции президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина — Москва и Пекин подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-китайского сотрудничества.

В январе Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Тогда российский президент заявил о намерении наметить новые планы по развитию российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Он отметил рост товарооборота между двумя странами, «несмотря на негативное влияние извне». Путин подчеркнул совпадение взглядов Москвы и Пекина на то, «какими должны быть отношения между крупными державами».