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Танкер Koala отправили в ремонт после взрыва в порту Усть-Луги

Танкер Koala отправили в ремонт после взрыва в порту Усть-Луги
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Морспасслужба отчиталась о завершении откачки мазута из иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области. По данным ведомства, удалось извлечь весь опасный груз — это не менее 130 тыс. т нефтепродуктов. После этого буксиры вывели аварийное судно из причала на открытую воду.

Сейчас Koala находится на якорной стоянке в акватории порта, продолжаются ремонтно-восстановительные работы судовых систем и систем жизнеобеспечения экипажа, уточнило ведомство. В частности, специалисты проверяют герметичность устраненных повреждений корпуса, чистят грузовые танки от остатков мазута и проводят дегазацию трюмов.

На случай аварийного разлива нефтепродуктов в акватории продолжают дежурить спасательные суда балтийского филиала Морспасслужбы. В ближайшее время Koala доставят к причалу судоремонтного завода в Санкт-Петербурге.

Минтранс заявил о подготовке к откачке мазута из танкера «Коала»
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Ранее на танкере полностью осушили затопленные помещения и проверили оборудование — оно исправно и готово к работе, отмечал Росморречфлот.

Танкер должен был следовать из Усть-Луги в египетский порт Суэц. Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежит либерийской компании Dahlia International Co.

Росморречфлот сообщил о взрыве на танкере в Ленобласти
Общество
Фото:drozdenko_a / Telegram

9 февраля во время подготовки к запуску двигателя произошел взрыв в машинном отделении танкера. При этом грузовые резервуары судна не были повреждены и разлива нефтепродуктов не случилось. Экипаж из 24 граждан России, Грузии и Индонезии эвакуировался на берег.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о «техногенном инциденте». Власти Финляндии поднимали в небо самолеты для изучения ситуации и объявили о собственном расследовании.

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Теги
мазут Усть-Луга танкер разлив нефтепродуктов
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