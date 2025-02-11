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Минтранс заявил о подготовке к откачке мазута из танкера «Коала»

Специалисты Морспасслужбы прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега для откачки мазута из танкера «Коала», утечек нефтепродуктов не обнаружено, сообщил Минтранс. На борту судна находится 130 тыс. т мазута

Минтранс заявил о подготовке к откачке мазута из танкера «Коала»
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В порт Усть-Луга в Ленинградской области доставили насосы из Мурманска для откачки мазута из танкера «Коала», сообщили в пресс-службе Минтранса.

«В настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки — для этого в порт доставили насосы из Мурманска. Оборудование разгрузили и проверяют его готовность», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, водолазы не обнаружили утечек нефтепродуктов, угрозы затопления судна нет. «Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии, и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега», — добавили там.

Ход работ контролирует замглавы Минтранса Евгений Филиппов.

Финляндия проведет свое расследование после взрыва в танкере в Усть-Луге
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Петтери Орпо
9 февраля в машинном отделении судна прогремел взрыв. На его борту находится 130 тыс. т мазута. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, во время запуска двигателя танкера произошел «техногенный инцидент». Экипаж из 24 человек (четверых россиян, восьми граждан Грузии и 12 индонезийцев) эвакуировали, а вокруг танкера установили боновые ограждения.

По данным издания 47news, судовладелец «Коалы» — либерийская Dahlia International Co., а оператор — кипрская Lagosmarine Limited. Судно ходило под флагом Антигуа и Барбуды и из Усть-Луги должно было отправиться в египетский порт Суэц.

Финляндия поднимала самолеты пограничной разведки для получения дополнительной информации о произошедшем, писало издание Helsingin Sanomat. Президент Петтери Орпо заявил о проведении собственного расследования. Хельсинки также сообщал об ответе Москвы на запрос об аварии на борту «Коалы», в котором говорилось об отсутствии разлива нефтепродуктов.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Ленинградская область Усть-Луга танкер мазут Минтранс взрыв нефтепродукты
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