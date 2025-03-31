Экс-жена назвала причину поражения инфекцией 100% легких у Паши Техника

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Возможной причиной, почему у российского рэпера и музыкального продюсера Паши Техника оказались поражены инфекцией 100% легких могут быть антибиотики. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.

«Возможно лечение не теми антибиотиками», — сообщила она.

Состояние у него сейчас тяжелое, он находится на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), рассказывала она ранее. Также у него проблемы с почками. «Мозг не поврежден», — говорила Карицкая.

О том, что Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев), стало известно на прошлой неделе. Его тогда в больнице в Таиланде ввели в искусственную кому. «Чем-то отравился или что-то употребил», — говорил тогда РБК менеджер артиста Марк. Позднее появлялись сообщения о его смерти, но его подруга Кристина опровергла эти сообщения. «Состояние стабильно тяжелое», — говорила она после визита к нему.

Павел Ивлев родился 1 июля 1984 года. В 2001 году он основал хип-хоп группу Kunteynir.