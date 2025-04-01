Каллас заявила, что НАТО переживет Трампа

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

НАТО — сильный альянс, который переживет президентский срок Дональда Трампа в США, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает El Mundo.

«Я в этом уверена. Это сильный альянс, который жив и здоров», — ответила она на вопрос, переживет ли организация мандат Трампа.

Каллас добавила, что в прошлый президентский срок Трамп подчеркивал, что европейские государства тратят «на оборону не так много, как должны». Все страны НАТО обязались начать тратить на оборону не менее 2% своего ВВП к 2024 году, напомнила она. «Это обязательство, которое взяли на себя эти страны, и на карту поставлена их способность реально выполнять то, о чем они договорились», — сказала Каллас.

Двухпроцентный показатель обязательных трат стран альянса на оборону был установлен союзниками в сентябре 2014 года. Тогда этому требованию отвечали лишь три государства — США, Греция, Великобритания. Все члены альянса должны были достичь 2% к 2024 году. Однако по истечении срока не все страны альянса выполнили оговоренное условие, а лишь 23 из 32 (к Исландии это требование не относится, так как у нее нет своей армии и, следовательно, расходов на оборону).

В свой первый президентский срок Трамп критиковал европейские страны за недостаточность трат на оборону и возмущался, что свою безопасность Европа обеспечивает за американский счет. «США платят за защиту Европы и теряют миллиарды в торговле. [Союзники] должны заплатить 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году», — заявил он тогда (цитата по Reuters) и призвал увеличить обязательный минимум на оборону надо до 4%.

После прихода к власти во второй раз республиканец потребовал от стран — союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. На Мюнхенской конференции в феврале генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить расходы на оборону до 3%.

Позже, 4 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила план укрепления обороны ReArm Europe («Перевооружим Европу»), в рамках которого страны ЕС в ближайшие годы выделят до €800 млрд на военные расходы.