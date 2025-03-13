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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о значительных тратах НАТО на конфликт на Украине

Трамп: НАТО потратил много денег на конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Боевые действия на Украине сегодня фактически представляют собой войну НАТО против России. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

«Миллиарды и миллиарды долларов получил [альянс], и НАТО стало намного сильнее. Теперь НАТО потратило много денег, чтобы бороться в этой ужасной войне, и это было глупо», — сказал Трамп.

Он напомнил, что в период первого срока его президентства страны НАТО под давлением Вашингтона увеличили военные расходы, а также заявил о необходимости «справедливого отношения» к США со стороны альянса.

«Если страны платят по счетам и выполняют обязательства, мы будем поддерживать их. В противном случае — нет», — добавил американский президент.

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Дональд Трамп

Визит премьер-министра Ирландии Михола Мартина в США приурочен ко Дню Святого Патрика, который ежегодно отмечается в Ирландии 17 марта. По случаю праздника в качестве символического подарка ирландский премьер-министр преподнес американскому президенту чашу с трилистниками — символом Ирландии. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс, присутствовавший на встрече, тепло отозвался о своем визите в Ирландию и продемонстрировал носки с узором в виде трилистника, сообщает The Irish Times.

Россия не раз заявляла, что НАТО в той или иной форме участвует в конфликте на Украине. В 2022-м представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что альянс «де-факто уже влез» в конфликт. Пресс-секретарь отмечал, что это не повлияет на цели России и она доведет военную операцию до конца.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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