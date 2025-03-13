Трамп заявил о значительных тратах НАТО на конфликт на Украине

Боевые действия на Украине сегодня фактически представляют собой войну НАТО против России. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

«Миллиарды и миллиарды долларов получил [альянс], и НАТО стало намного сильнее. Теперь НАТО потратило много денег, чтобы бороться в этой ужасной войне, и это было глупо», — сказал Трамп.

Он напомнил, что в период первого срока его президентства страны НАТО под давлением Вашингтона увеличили военные расходы, а также заявил о необходимости «справедливого отношения» к США со стороны альянса.

«Если страны платят по счетам и выполняют обязательства, мы будем поддерживать их. В противном случае — нет», — добавил американский президент.

Визит премьер-министра Ирландии Михола Мартина в США приурочен ко Дню Святого Патрика, который ежегодно отмечается в Ирландии 17 марта. По случаю праздника в качестве символического подарка ирландский премьер-министр преподнес американскому президенту чашу с трилистниками — символом Ирландии. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс, присутствовавший на встрече, тепло отозвался о своем визите в Ирландию и продемонстрировал носки с узором в виде трилистника, сообщает The Irish Times.

Россия не раз заявляла, что НАТО в той или иной форме участвует в конфликте на Украине. В 2022-м представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что альянс «де-факто уже влез» в конфликт. Пресс-секретарь отмечал, что это не повлияет на цели России и она доведет военную операцию до конца.