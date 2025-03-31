Россия отправила еще одну группу спасателей в Мьянму

МЧС России направило дополнительную группу спасателей в Мьянму после землетрясения. Об этом сообщило министерство в телеграм-канале.

«Двумя самолетами Ил-76 российского чрезвычайного ведомства в Мьянму летят 95 специалистов МЧС России. В их составе кинологические расчеты и медицинские работники», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудников МЧС направят в наиболее пострадавшие районы страны, там уже работают ранее прибывшие российские специалисты.

Видео: МЧС России

Video

Дополнительная группа спасателей оснащена необходимыми снаряжением, оборудованием и инструментами, подчеркнула пресс-служба МЧС.

Востребованность российской помощи отметили власти Мьянмы на совещании в оперштабе по ликвидации последствий землетрясения.

Еще два самолета, на которых находились 120 российских спасателей, отправили в Мьянму 28 марта. В составе группировки также полетели кинологи, анестезиологи и психологи.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Мьянме 28 марта. Число погибших превысило 2 тыс., еще 3,9 тыс. человек получили ранения, сообщило агентство «Синьхуа».