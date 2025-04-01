Власти начали обсуждать маркировку смартфонов из-за рубежа
Минпромторг обсуждает с профильными органами вопрос о маркировке иностранных товаров, ввозимых через интернет-площадки, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет о смартфонах, телефонах, планшетах и ноутбуках для личного пользования, купленных за рубежом. Обязательная маркировка радиоэлектронной продукции на рынке России может начаться в декабре 2025 года.
По данным министерства, в 2023 году доля подделок — копий брендов и устройств с недостоверной информацией о них — среди телефонов и смартфонов составила около 31% от всего объема рынка. Надежность таких устройств Минпромторг ставит под сомнение: по его информации, каждый месяц в России «взрывается около 10 смартфонов».
По словам партнера юридической фирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры», адвоката Владимира Чикина, требование о маркировке означает, что все поставки устройств из-за рубежа для личного пользования должны быть маркированы «Честным знаком». «Как это обеспечить физически — ума не приложу, это практически невозможно. У иностранных магазинов останется лишь одна опция — ввозить эти товары на таможенную территорию Таможенного союза заранее, помещать эти товары на таможенный склад, маркировать там их «Честным знаком», а после выпускать товары в свободное обращение с уплатой причитающихся таможенных платежей», — рассказал эксперт в беседе с Forbes.
Он предположил, что инициатива направлена на перекрытие канала доступа радиоэлектронной техники в Россию через магазины интернет-торговли беспошлинно. Введение маркировки на трансграничные покупки может привести к тому, что товары перестанут поставлять в страну, спрогнозировал он.
С 10 июня 2024 года по 30 апреля 2025 в России проходит эксперимент по маркировке ноутбуков и телефонов. С окончанием тестового периода требование по маркировке станет обязательным для перечисленной электроники.
Закон о маркировке товаров президент России Владимир Путин подписал 1 января 2018 года. Основная цель маркировки — борьба с контрафактом.
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