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Минпромторг предложил наказание за незаконный импорт маркируемых товаров

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг предлагает привлекать к уголовной ответственности импортеров, которые незаконно ввозят в Россию товары, подлежащие обязательной маркировке. Соответствующий проект размещен в базе нормативных актов.

Согласно диспозиции ст. 171.1 Уголовного кодекса, в России сейчас предусмотрена ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. За незаконный ввоз подлежащих маркировке товаров наказание не предусмотрено.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

По мнению авторов документа, это исключает привлечение к уголовной ответственности недобросовестных импортеров немаркированных товаров.

Министерство предлагает ввести эту норму с начала 2025 года.

Власти постоянно расширяют виды товаров, подлежащих маркировке. В настоящее время, например, Минпромторг изучает возможность маркировки импортируемых в Россию видеоигр в рамках эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции.

Зачем в России маркируют товары

Закон о маркировке товаров средствами идентификации президент Владимир Путин подписал 1 января 2018 года. Документ дает правительству право определять перечень товаров, подлежащих маркировке, основная цель которой — борьба с контрафактом. Согласно планам властей, единая национальная система маркировки должна охватывать большую часть товаров, которые производятся, ввозятся и продаются в стране.

Обязательной маркировке в России подлежат 17 категорий товаров, включая пиво и слабоалкогольные напитки, молочную продукцию, упакованную воду, лекарства и табак. Еще в 15 категориях, включая печатную продукцию, радиоэлектронику и оптоволокно, маркировка проводится в качестве эксперимента.

Во всех группах товаров, где вводится маркировка, ЦРПТ фиксирует сокращение теневого бизнеса, рассказали РБК в операторе. «Так, с начала действия маркировки удалось выявить около 460 новых производителей воды, которые ранее не отчитывались ни в один орган власти, — заявили в ЦРПТ. — Доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке — на четверть, в обуви — на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза». После внедрения маркировки 18 табачных производств были легализованы, 45 нелегальных — закрыты, продолжают в ЦРПТ. В легкой промышленности с 2021 года рынок обелился на 33%, а в обуви с 2020 года — на 56%.

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Теги
Минпромторг импорт маркировка уголовное наказание
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