Минпромторг предложил наказание за незаконный импорт маркируемых товаров

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг предлагает привлекать к уголовной ответственности импортеров, которые незаконно ввозят в Россию товары, подлежащие обязательной маркировке. Соответствующий проект размещен в базе нормативных актов.

Согласно диспозиции ст. 171.1 Уголовного кодекса, в России сейчас предусмотрена ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы. За незаконный ввоз подлежащих маркировке товаров наказание не предусмотрено.

По мнению авторов документа, это исключает привлечение к уголовной ответственности недобросовестных импортеров немаркированных товаров.

Министерство предлагает ввести эту норму с начала 2025 года.

Власти постоянно расширяют виды товаров, подлежащих маркировке. В настоящее время, например, Минпромторг изучает возможность маркировки импортируемых в Россию видеоигр в рамках эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции.