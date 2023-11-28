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Общество ,  
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В России проведут эксперимент по маркировке радиоэлектроники

В России пройдет эксперимент по маркировке некоторых видов радиоэлектронной продукции, следует из постановления правительства, поступившего в РБК.

«Эксперимент будет проведен в отношении светотехнической продукции и ее компонентов. Участие в нем будет добровольным. Коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе», — говорится в документе.

Эксперимент будет проходить с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года.

Его проводят, чтобы протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции и ее компонентов.

«Коммерсантъ» узнал о запуске эксперимента по маркировке радиоэлектроники
Общество
Фото:Игорь Агеенко / РИА Новости

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