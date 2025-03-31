Медведев предложил подумать о создании шестой французской республики
Приговор лидеру ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен был «быстро состряпан», чтобы устранить ее от участия в президентских выборах во Франции в 2027 году, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Главный смысл этого быстро состряпанного решения — устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, «Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала», и Медведев предложил «подумать об учреждении Шестой Республики».
Франция считается Пятой республикой, потому что ее нынешняя политическая система, основанная на Конституции 1958 года, является пятой по счету с момента Великой французской революции (1789).
Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хищениях средств Европарламента. Два года она проведет под домашним арестом с ношением электронного браслета, еще к двум годам ее приговорили условно. Кроме того, она также не сможет участвовать в выборах в течение пяти лет.
Обвинения касаются периода с 2004 по 2016 год. Следствие утверждает, что 27 человек, включая Ле Пен, фиктивно нанимали помощников, которые фактически работали на партию. В результате было похищено почти €3 млн.
Сама Ле Пен отрицала свою причастность к коррупционной схеме и обвиняла прокуроров в том, что они добиваются ее «политической смерти», требуя немедленного исполнения приговора.
Кремль назвал приговор, вынесенный Ле Пен, «попранием демократических норм».
Читайте РБК в Telegram.
В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте
Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется
Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
ЦБ резко поднял официальный курс доллара
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов