Медведев предложил подумать о создании шестой французской республики

Марин Ле Пен (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Приговор лидеру ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен был «быстро состряпан», чтобы устранить ее от участия в президентских выборах во Франции в 2027 году, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Главный смысл этого быстро состряпанного решения — устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 года», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, «Пятая Французская Республика окончательно себя дискредитировала», и Медведев предложил «подумать об учреждении Шестой Республики».

Франция считается Пятой республикой, потому что ее нынешняя политическая система, основанная на Конституции 1958 года, является пятой по счету с момента Великой французской революции (1789).

Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хищениях средств Европарламента. Два года она проведет под домашним арестом с ношением электронного браслета, еще к двум годам ее приговорили условно. Кроме того, она также не сможет участвовать в выборах в течение пяти лет.

Обвинения касаются периода с 2004 по 2016 год. Следствие утверждает, что 27 человек, включая Ле Пен, фиктивно нанимали помощников, которые фактически работали на партию. В результате было похищено почти €3 млн.

Сама Ле Пен отрицала свою причастность к коррупционной схеме и обвиняла прокуроров в том, что они добиваются ее «политической смерти», требуя немедленного исполнения приговора.

Кремль назвал приговор, вынесенный Ле Пен, «попранием демократических норм».