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Политика ,  
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Сын Трампа заявил, что приговор Ле Пен доказал слова Вэнса о Европе

Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Обвинительный приговор в отношении лидера французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтверждает правоту вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу стран ЕС. Об этом заявил сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший на своей странице в соцсети X.

«Франция отправляет Ле Пен в тюрьму и запрещает ей баллотироваться? <...> Они пытаются доказать, что Джей Ди Вэнс был прав во всем?» — написал Трамп-младший.

Джей Ди Вэнс выступил в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, где раскритиковал страны Европы за отступление от принципов демократии, в частности за отмену результатов выборов в Румынии и случаи нарушения свободы слова. Он посоветовал искать «угрозу изнутри», а не в России, Китае и других странах.

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Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о хищениях средств Европарламента. Два года она проведет под домашним арестом с ношением электронного браслета, еще к двум годам ее приговорили условно. Кроме того, лидеру «Национального объединения» запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, что не позволит ей баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

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Марин Ле Пен Франция суд США Джеймс Дэвид Вэнс демократические ценности
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Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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