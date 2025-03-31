В России выявили новую фишинговую схему, нацеленную на детей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) совместно с компанией Angara SOC (российский интегратор и провайдер услуг в сфере информационной безопасности) остановили новую фишинговую кампанию, которая была направлена на детей и подростков. Об этом говорится в пресс-релизе Angara SOC, поступившем распоряжение РБК.

Мошенники звонили школьникам от имени работников образовательных учреждений с требованием пройти обязательное тестирование перед экзаменами с подтверждением личности.

Подросткам предлагали зайти на созданные мошенниками фейковые образовательные сайты и предоставить личные данные, такие как ФИО, номер телефона, почту, а также информацию из документов, например СНИЛС или паспортные данные. Чтобы придать фальшивым сайтам правдоподобности, преступники размещали там логотипы «Госуслуг» и другие элементы.

Фишинговые ресурсы, зарегистрированные с 6 по 9 марта были выявлены и заблокированы.

Специалисты Angara SOC рекомендуют пользователям проявлять осторожность при получении звонков или сообщений с неизвестных номеров и не переходить по подозрительным ссылкам. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно обратиться в учебные заведения для проверки информации.

В конце марта Минцифры предложило запустить пилотный проект по борьбе с фишинговыми сайтами. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его планируют провести с 12 мая 2025 года по 1 марта 2026 года.

Целью инициативы станет тестирование методов выявления и блокировки мошеннических ресурсов. Как заявили в ведомстве, проект поможет усовершенствовать мониторинг подобных сайтов и подготовить предложения по доработке законодательных норм.