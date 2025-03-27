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Общество ,  
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Минцифры предложило провести проект по борьбе с фишинговыми сайтами

Пилотный проект по борьбе с фишингтовыми сайтами, которые используют мошенники для обмана пользователей, может стартовать в мае, с соответствующим предложением выступило Минцифры, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Мы предлагаем провести с 12 мая 2025 года по 1 марта 2026 года пилотный проект, направленный на борьбу с фишинговыми сайтами», — говорится в сообщении.

Проект хотят создать, чтобы опробовать способы выявления и блокировки подобных сайтов. Он также поможет улучшить «методы мониторинга и выявления фишинговых ресурсов» и «разработать предложения для улучшения законодательной базы».

Фишинг — это простейшая кибератака, основная цель которой состоит в получении личных данных пользователей и компаний, которые могут быть проданы или использованы для вредоносных целей: вымогательство, кража денежных средств, личных или корпоративных данных.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале февраля МВД предупредило о фишинговых атаках мошенников от имени маркетплейсов Wildberries и Ozon. Так, в первом случае злоумышленники создали поддельный сайт маркетплейса, а во втором — фальшивую реклама от лица Ozon. При переходе по ложным ссылкам и следовании инструкциям мошенников пользователи рискуют потерять доступ к своем аккаунту и личным данным.

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Минцифры пилотный проект новости мошенники
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