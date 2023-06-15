В Kaspersky предупредили об использовании ChatGPT для фишинга

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В России мошенники начали использовать ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем, рассказала в интервью «РИА Новости» управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

«Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше», — сказала Кулашова.

Она отметила, что ChatGPT «все еще не очень умный» — чат-бот совершенствуется, но «на совсем сложные вещи он не способен».

ChatGPT — это чат-бот с искусственным интеллектом, который способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и обрабатывать изображения по запросу пользователей. Нейросеть обучали с помощью массива текстов из интернета и общения с живыми пользователями.

Глава стартапа OpenAI, разработавшего чат-бот ChatGPT Сэм Олтмен ранее заявил, что сферу ИИ необходимо регулировать, поскольку если с технологией что-то «пойдет не так, все может пойти совсем не так». Он отметил, что, по мнению разработчиков, преимущества, которые дает ИИ, превышают риски, но обеспечение безопасности важно и для деятельности разработчиков.

Олтмен предложил создать агентство, которое бы лицензировало разработку крупных моделей ИИ, разрабатывало для них правила и тестирования.