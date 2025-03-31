У россиян появится сервис для проверки зарегистрированных на них сим-карт

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры 1 апреля запустят на «Госуслугах» новый сервис, который позволяет россиянам проверять все сим-карты, зарегистрированные на их имя. Опцию глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев анонсировал 19 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах», месяц спустя он подтвердил ее готовность к запуску.

Шадаев подчеркивал, что новый инструмент поможет выявлять сим-карты, оформленные на человека, но используемые мошенниками. Ранее, говоря о готовности приложения, министр предупреждал, что в первые часы и дни возможны сбои.

В феврале Роскомнадзор отчитался о блокировке с начала года 9 млн серых сим-карт, то есть карт иностранцев, не подтвердивших персональные данные у операторов сотовой связи. Повторную идентификацию прошли 6 млн иностранных граждан. В общей сложности они владеют 12,9 млн номеров. Еще 5,2 млн иностранцев не прошли идентификацию — по 9,5 млн номерам, которыми они владели, расторгли договоры. По закону граждане России могут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Договор об оказании услуг связи с иностранными гражданами может быть заключен только очно и при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.

В начале марта вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил в рамках борьбы с мошенничеством ввести самозапрет на оформление сим-карт и совершение международных звонков.