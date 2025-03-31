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Технологии и медиа ,  
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У россиян появится сервис для проверки зарегистрированных на них сим-карт

У россиян 1 апреля появится сервис для проверки зарегистрированных сим-карт
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минцифры 1 апреля запустят на «Госуслугах» новый сервис, который позволяет россиянам проверять все сим-карты, зарегистрированные на их имя. Опцию глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев анонсировал 19 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах», месяц спустя он подтвердил ее готовность к запуску.

Шадаев подчеркивал, что новый инструмент поможет выявлять сим-карты, оформленные на человека, но используемые мошенниками. Ранее, говоря о готовности приложения, министр предупреждал, что в первые часы и дни возможны сбои.

Роскомнадзор отчитался о блокировке с начала года 9 млн серых сим-карт
Технологии и медиа
Фото:РИА Новости

В феврале Роскомнадзор отчитался о блокировке с начала года 9 млн серых сим-карт, то есть карт иностранцев, не подтвердивших персональные данные у операторов сотовой связи. Повторную идентификацию прошли 6 млн иностранных граждан. В общей сложности они владеют 12,9 млн номеров. Еще 5,2 млн иностранцев не прошли идентификацию — по 9,5 млн номерам, которыми они владели, расторгли договоры. По закону граждане России могут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Договор об оказании услуг связи с иностранными гражданами может быть заключен только очно и при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.

В начале марта вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил в рамках борьбы с мошенничеством ввести самозапрет на оформление сим-карт и совершение международных звонков.

В правительстве предложили ввести самозапрет на регистрацию сим-карт
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Фото:РИА Новости

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Теги
сим-карта сервис проверка Минцифры
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Шадаев заявил о готовности к запуску сервиса по проверке сим-карт
Технологии и медиа
В правительстве предложили ввести самозапрет на регистрацию сим-карт
Политика
Роскомнадзор отчитался о блокировке с начала года 9 млн серых сим-карт
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