Шадаев заявил о готовности к запуску сервиса по проверке сим-карт
Минцифры готово к запуску с 1 апреля нового сервиса на «Госуслугах», который позволит россиянам проверять все сим-карты, зарегистрированные на их имя, сообщил глава министерства Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.
«Техническая готовность есть. В первые часы и дни могут быть какие-то сбои, но в целом мы готовы к запуску сервиса», — сказал Шадаев.
О скором запуске Шадаев заявил 19 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах». Он пояснил, что c помощью сервиса можно будет выяснить, существуют ли формально принадлежащие человеку сим-карты, которыми на самом деле пользуются мошенники.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко 5 марта предложил в рамках борьбы с мошенничеством ввести самозапрет на оформление сим-карт и совершение международных звонков. Он также выразил надежду, что соответствующий законопроект примут во время весенней сессии Госдумы.
По закону граждане России могут оформить не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Договор об оказании услуг связи с иностранными гражданами может быть заключен только очно и при условии наличия их данных в Единой биометрической системе.
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