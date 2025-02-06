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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор отчитался о блокировке с начала года 9 млн серых сим-карт

Роскомнадзор: в 2024 году заблокировано свыше 9 млн серых сим-карт иностранцев
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Роскомнадзор (РКН) в 2024 году заблокировал свыше 9 млн сим-карт иностранцев, не подтвердивших персональные данные у операторов сотовой связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Операторы связи с мая по конец декабря 2024 года верифицировали сведения о 22,4 млн номеров, которыми пользовались 11,2 млн иностранцев», — сообщили в Роскомнадзоре.

Повторную идентификацию прошли 6 млн иностранных граждан, которые в общей сложности владеют 12,9 млн номеров. Еще 5,2 млн иностранцев не прошли идентификацию: были расторгнуты договоры по 9,5 млн номеров, которыми они владели.

Кошелек в сим-карте: как сотовые операторы используют блокчейн в работе
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2024 году договоры на услуги мобильной связи заключили еще 4,8 млн иностранцев, которые приобрели 7,6 млн сим-карт. При заключении договоров операторы связи проверили сведения об абонентах и занесли актуальные данные в систему КСИМ (контроля состояния идентификационных модулей), которая обеспечивает проверку сведений об абонентах с учетом данных МВД, ФНС и ЕСИА.

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Теги
сотовая связь сим-карты иностранцы
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