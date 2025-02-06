Роскомнадзор отчитался о блокировке с начала года 9 млн серых сим-карт
Роскомнадзор (РКН) в 2024 году заблокировал свыше 9 млн сим-карт иностранцев, не подтвердивших персональные данные у операторов сотовой связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Операторы связи с мая по конец декабря 2024 года верифицировали сведения о 22,4 млн номеров, которыми пользовались 11,2 млн иностранцев», — сообщили в Роскомнадзоре.
Повторную идентификацию прошли 6 млн иностранных граждан, которые в общей сложности владеют 12,9 млн номеров. Еще 5,2 млн иностранцев не прошли идентификацию: были расторгнуты договоры по 9,5 млн номеров, которыми они владели.
В 2024 году договоры на услуги мобильной связи заключили еще 4,8 млн иностранцев, которые приобрели 7,6 млн сим-карт. При заключении договоров операторы связи проверили сведения об абонентах и занесли актуальные данные в систему КСИМ (контроля состояния идентификационных модулей), которая обеспечивает проверку сведений об абонентах с учетом данных МВД, ФНС и ЕСИА.
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин