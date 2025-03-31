 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Ле Пен покинула зал заседания суда, не дождавшись приговора. Видео

Ле Пен покинула заседания суда, не дождавшись приговора

Ле Пен покинула зал заседания суда, не дождавшись приговора. Видео
Video

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен ушла из зала суда, не дождавшись завершения оглашения приговора по ее делу, передает BFMTV.

Процесс над Ле Пен начался в сентябре 2024 года. Ле Пен и еще восемь депутатов Европейского парламента и их помощников признали виновными в хищении почти €3 млн путем фиктивного найма помощников для работы в Европарламенте.

После вступления приговора в силу Ле Пен не сможет участвовать в выборах, в том числе президентских.

Марин Ле Пен отстранили от участия в выборах
Политика
Марин Ле Пен

Информации о том, на какой срок установлен запрет, пока нет. Прокуратура просила запрет на пять лет, в таком случае Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году.

При этом, как писала Le Monde, Ле Пен не лишится депутатского мандата и поста главы фракции RN до завершения всех этапов обжалования.

Представители «Национального объединения» считают решение суда политизированным. При этом в партии заявляли, что Барделла является резервным кандидатом в президенты. Согласно исследованию института общественного мнения IFOP, на выборах 2027 года он может рассчитывать на поддержку около 30% избирателей.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Франция Марин Ле Пен суд приговор
Материалы по теме
Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента
Политика
Рискнет ли суд запретить Марин Ле Пен участие в президентских выборах
Политика
Марин Ле Пен назвала жестоким решение США оставить Украину без помощи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России⁠Политика, 15:07
Захарова назвала приговор Ле Пен «агонией демократии»Политика, 15:07
В Словакии заявили о планах восстановить транзит газа через УкраинуПолитика, 15:03
Топ ошибок при сдаче налоговой декларации и как бизнесу их избежатьPro, 14:57
МВД объявило в розыск секс-просветительницу Александру КазанцевуПолитика, 14:56
Россияне смогут до суда обжаловать приостановку регистрации недвижимостиНедвижимость, 14:56
После приговора суда Орбан поддержал Ле Пен словами «Я — Марин»Политика, 14:50
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Эксперт из Китая назвал условие для отправки миротворцев на УкраинуПолитика, 14:50
Нижегородские власти запретили мигрантам работать курьерами и врачамиОбщество, 14:48
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2 тыс. человекОбщество, 14:47
Пятерых волейболистов избили после победы в Кубке КипраСпорт, 14:37
WSJ узнала, как Apple разозлила МаскаБизнес, 14:27
Кремль счел статью NYT доказательством своих слов о роли США и БританииПолитика, 14:26
Похоже на пузырь: чем может закончиться ИИ-бум в Китае — The EconomistPro, 14:21