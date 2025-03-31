Ле Пен покинула зал заседания суда, не дождавшись приговора. Видео

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Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен ушла из зала суда, не дождавшись завершения оглашения приговора по ее делу, передает BFMTV.



Процесс над Ле Пен начался в сентябре 2024 года. Ле Пен и еще восемь депутатов Европейского парламента и их помощников признали виновными в хищении почти €3 млн путем фиктивного найма помощников для работы в Европарламенте.



После вступления приговора в силу Ле Пен не сможет участвовать в выборах, в том числе президентских.



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