Ле Пен покинула зал заседания суда, не дождавшись приговора. Видео
Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен ушла из зала суда, не дождавшись завершения оглашения приговора по ее делу, передает BFMTV.
Процесс над Ле Пен начался в сентябре 2024 года. Ле Пен и еще восемь депутатов Европейского парламента и их помощников признали виновными в хищении почти €3 млн путем фиктивного найма помощников для работы в Европарламенте.
После вступления приговора в силу Ле Пен не сможет участвовать в выборах, в том числе президентских.
Информации о том, на какой срок установлен запрет, пока нет. Прокуратура просила запрет на пять лет, в таком случае Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году.
При этом, как писала Le Monde, Ле Пен не лишится депутатского мандата и поста главы фракции RN до завершения всех этапов обжалования.
Представители «Национального объединения» считают решение суда политизированным. При этом в партии заявляли, что Барделла является резервным кандидатом в президенты. Согласно исследованию института общественного мнения IFOP, на выборах 2027 года он может рассчитывать на поддержку около 30% избирателей.
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