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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 150 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — система наведения, разработанная компанией Boeing, которая превращает обычные неуправляемые бомбы в высокоточнные «умные» боеприпасы. Она может быть установлена на бомбы весом от 226 до 907 кг. Изначальная версия комплекса обеспечивала дальность полета до 28 км, однако на модернизированной версии эта дистанция увеличилась до 64 км.

Вооруженные силы (ВС) России накануне, 30 марта, нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации украинских подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и сил специальных операций Главного разведывательного управления (ГУР), в результате атаки были уничтожены 170 украинских военных.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры на военных аэродромах, складам боеприпасов, предприятиям по сборке беспилотников и местам их хранения, а также по скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах.