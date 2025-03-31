Минобороны сообщило о перехвате 66 дронов ВСУ над регионами России

В ночь на 31 марта силы ПВО уничтожили 66 украинских БПЛА над тремя регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

В небе над Брянской областью было уничтожен 41 дрон, над Калужской — 24 БПЛА, а над Курской область военные сбили один беспилотник.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Глава Брянской области Александр Богомаз также отметил отсутствие ущерба и раненных. Ночью Богомаз один раз сообщил о введении ракетной опасности, а позже — об ее отбое. О том, что силы ПВО отражают атаку украинских дронов, он сообщил в 0:53.