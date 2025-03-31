«РИА Новости»: у стрелявшего по полицейским в Мурманске нашли украинский ИНН

У стрелявшего по полицейским в Мурманске нашли украинский ИНН

Украинский ИНН обнаружили у мужчины, который открыл стрельбу по экипажу ППС с крыши дома в Мурманске. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении регистрационные документы.

Обвиняемого в стрельбе зовут Владислав Завгородний, заявил источник в экстренных службах Мурманской области. Личные данные мужчины — ИНН, дата рождения и адрес регистрации в российском регионе — указаны в регистрационных документах налоговых органов Украины.

Наличие украинского ИИН позволяло жителю Мурманска получать доход в соседней стране. В настоящее время информации о его заработке за границей нет.

Житель Мурманска открыл стрельбу по экипажу патрульно-постовой службы с крыши дома на Кольском проспекте вечером в воскресенье, 30 марта. Силовики провели штурм здания и нейтрализовали мужчину. В настоящее время обвиняемый находится в тяжелом состоянии.

Следственное управление СК России по Мурманской области завело в отношении мужчины уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 Уголовного кодекса). Обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Мужчина ранее не был судим, также не состоял на учете в психоневрологическом диспансере.