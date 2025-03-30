В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши
В Мурманске неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия, передает корреспондент ГТРК «Мурман». Со ссылкой на очевидцев об этом пишут «КП-Мурманск» и «Мурманский вестник».
Огонь ведется с крыши девятиэтажного здания на Кольском проспекте, дом № 10, место происшествия оцеплено, присутствуют силовики, передает ГТРК «Мурман». По данным телеканала, сначала стрельба велась одиночными выстрелами, теперь — очередями. Несколько человек ранены, утверждает Shot.
Как пишет «Осторожно, новости», прозвучало не менее 20 выстрелов. Baza утверждает, что неизвестный открыл стрельбу по трем полицейским машинам. Силовики штурмуют крышу здания, это общежитие, передает Mash.
Неизвестный ведет огонь с крыши дома, работают силовики, написал губернатор Андрей Чибис. Он попросил местных жителей отойти от окон и не рисковать «ради «горячего» видео». «Особо прошу не снимать и не выкладывать в сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации», — добавил глава региона.
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