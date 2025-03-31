СК завел дело на стрелка с крыши в Мурманске из-за стрельбы по экипажу ППС

СК раскрыл детали стрельбы мужчины с крыши по полицейским в Мурманске

Мужчина 1981 года рождения стрелял по полицейским, пострадавших нет. Стрелка нейтрализовали, он в тяжелом состоянии

Фото: su_skr51 / Telegram

Мужчина открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске по экипажу патрульно-постовой службы (ППС), сообщило региональное управление СК.

Он вел огонь с дома № 10 на Кольском проспекте. «В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен. Пострадавших нет», — сказано в сообщении. Следователи обнаружили две штуки огнестрельного орудия.

Ведомство завело дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

Стрелок — местный житель 1981 года рождения, уточнили в СК, передает «Интерфакс». Его обезвредили, рассказал губернатор Андрей Чибис. Стрелявшего нейтрализовали сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». По данным ТАСС, стрелок ранен.

«В настоящее время лицо, совершившее преступление, находится в тяжелом состоянии», — сообщил глава отдела криминалистики регионального управления СКР Виталий Баранов, передает «Интерфакс». Он рассказал, что стрелявший отказывался вступать в переговоры, поэтому было принято решение о его нейтрализации.

До того, как стрелок был обезврежен, Чибис сообщил о работе силовиков на месте и призвал местных жителей отойти от окон. Губернатор также попросил не снимать и не выкладывать в интернет видео работы правоохранительных органов.