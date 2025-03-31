СК назвал, из чего стрелял по полицейским мужчина с крыши в Мурманске
Владислав Завгородний, задержанный накануне, стрелял в Мурманске с крыши дома по полицейским из карабина «Вепрь» и ружья ИЖ (МР 27). Об этом сообщил СК по региону.
У него в доме нашли документы на эту оружие, сообщили следователи. Также СК показал кадры обыска из квартиры подозреваемого. На них видно, что у мужчины дома стоял оружейный шкаф.
Также у него изъяли телефон и ноутбук.
Карабин «Вепрь» разработал на базе 7,62 мм ручного пулемета Калашникова. В зависимости от модификации он позволяет стрелять на расстояние 100–300 метров. Режим стрельбы — полуавтоматический. Емкость магазина — пять патронов.
Ружье ИЖ-27 — двуствольное, позволяет прицельно стрелять на расстояние 30–50 метров.
Мужчина открыл огонь с крыши дома № 10 на Кольском проспекте в Мурманске накануне, 30 марта, поздно вечером. Место происшествия было оцеплено. Сначала стрельба велась одиночными выстрелами, после — очередями. По подсчетам СК, задержанный успел выстрелить 58 раз.
После этого силовики пошли на штурм крыши и ранили стрелявшего. На него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК, лишение свободы вплоть до пожизненного). Губернатор региона Андрей Чибис просил жителей Мурманска погасить свет, не подходить к окнам и не рисковать ради эффектных видео.
Задержанному 43 года. Ранее ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что он мог быть сотрудником подведомственного Росрыболовству Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. В ведомстве опровергли эту информацию.
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