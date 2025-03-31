СК: мужчина стрелял с крыши в Мурманске из карабина «Вепрь» и ружья ИЖ

СК назвал, из чего стрелял по полицейским мужчина с крыши в Мурманске

У мужчины, стрелявшего с крыши в Мурманске, был карабин и ружье, оба — охотничьи. У него дома были документы и шкаф для хранения оружия. Мужчина открыл огонь с крыши дома накануне и успел выстрелить 58 раз

Video

Владислав Завгородний, задержанный накануне, стрелял в Мурманске с крыши дома по полицейским из карабина «Вепрь» и ружья ИЖ (МР 27). Об этом сообщил СК по региону.

У него в доме нашли документы на эту оружие, сообщили следователи. Также СК показал кадры обыска из квартиры подозреваемого. На них видно, что у мужчины дома стоял оружейный шкаф.

Также у него изъяли телефон и ноутбук.

Карабин «Вепрь» разработал на базе 7,62 мм ручного пулемета Калашникова. В зависимости от модификации он позволяет стрелять на расстояние 100–300 метров. Режим стрельбы — полуавтоматический. Емкость магазина — пять патронов. Ружье ИЖ-27 — двуствольное, позволяет прицельно стрелять на расстояние 30–50 метров.

Мужчина открыл огонь с крыши дома № 10 на Кольском проспекте в Мурманске накануне, 30 марта, поздно вечером. Место происшествия было оцеплено. Сначала стрельба велась одиночными выстрелами, после — очередями. По подсчетам СК, задержанный успел выстрелить 58 раз.

После этого силовики пошли на штурм крыши и ранили стрелявшего. На него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК, лишение свободы вплоть до пожизненного). Губернатор региона Андрей Чибис просил жителей Мурманска погасить свет, не подходить к окнам и не рисковать ради эффектных видео.

Задержанному 43 года. Ранее ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что он мог быть сотрудником подведомственного Росрыболовству Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. В ведомстве опровергли эту информацию.