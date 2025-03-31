В Ставропольском крае осквернили могилы участников военной операции

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В селе Ростовановском в Курском муниципальном округе Ставропольского края осквернили могилы участников военной операции на Украине, сообщил глава муниципалитета Павел Бабичев.

«Преступники задержаны. Выражаем огромную благодарность сотрудникам ФСБ и МВД за оперативность в расследовании преступления. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», — написал Бабичев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что будет публиковать данные о ходе расследования.





В ночь на 31 марта вандалы сожгли и разгромили могилу погибшего корреспондента «Известий» Александра Федорчака в поселке Нижнегорское Республики Крым, также были осквернены три могилы участников военной операции на Украине.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).