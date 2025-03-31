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Военная операция на Украине ,  
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После разгрома могилы военкора «Известий» Федорчака возбудили два дела

Сюжет
Военная операция на Украине

После разгрома могилы военкора «Известий» Федорчака возбудили два дела
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В Крыму возбудили уголовное дело о надругательстве над могилой военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, сообщили в МВД республики.

«В ночное время 31 марта в полицию Нижнегорского района поступило сообщение о возгорании на кладбище. Установлено, что огнем повреждены могильные кресты и уничтожены венки на нескольких захоронениях», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), максимальное наказание по которой предусматривает арест на срок до трех месяцев.

Вандалы разгромили могилу погибшего корреспондента «Известий» Федорчака
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Фото:ИЗВЕСТИЯ

Управление СК по Республике Крым позже сообщило, что возбуждено второе уголовное дело «по факту повреждения воинского захоронения» (ст. 243.4 УК).

Также были повреждены могилы троих участников военной операции на Украине. Глава администрации Нижнегорского района Крыма Антон Кравец сообщил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне проведения военной операции на Украине 24 марта. Его похоронили 28 марта в родном поселке Нижнегорском на северо-востоке Крыма.

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Крым Военная операция на Украине Известия могилы вандализм
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