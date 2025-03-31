Нидерланды заявили о готовности выделить €2 млрд Украине на военные нужды

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Нидерланды готовы выделить €2 млрд Украине в качестве военной помощи в 2025 году, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нахожусь с визитом в Киеве с моим коллегой [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым. Я рассказал ему о помощи размером в €2 млрд, который мы готовы выделить в 2025 году», — написал Брекелманс в соцсети X.

Он отметил, что €500 млн из этой суммы будут выделены на производство дронов.



Reuters 6 марта сообщил о намерении властей Нидерландов создать резерв в размере €3,5 млрд для поддержки Украины в 2026 году. При этом премьер-министр Дик Схоф подчеркнул, что эти средства могут быть использованы и в 2025 году.



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