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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды заявили о готовности выделить €2 млрд Украине на военные нужды

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Нидерланды готовы выделить €2 млрд Украине в качестве военной помощи в 2025 году, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

«Нахожусь с визитом в Киеве с моим коллегой [министром обороны Украины] Рустемом Умеровым. Я рассказал ему о помощи размером в €2 млрд, который мы готовы выделить в 2025 году», — написал Брекелманс в соцсети X.

Он отметил, что €500 млн из этой суммы будут выделены на производство дронов.

Reuters 6 марта сообщил о намерении властей Нидерландов создать резерв в размере €3,5 млрд для поддержки Украины в 2026 году. При этом премьер-министр Дик Схоф подчеркнул, что эти средства могут быть использованы и в 2025 году.

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 17 марта предложила выделить Украине средства на военные нужды в размере до €40 млрд, однако эту инициативу не поддержали, в частности, Франция и Италия. После этого Каллас призвала направить Киеву €5 млрд для приобретения 2 млн снарядов.

В начале февраля Украина получила от Нидерландов истребители F-16, всего Нидерланды поставили Киеву 24 машины.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву, считая, что она лишь затягивает конфликт и не окажет влияние на его исход.

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