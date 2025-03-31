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Минобороны попросило взыскать с РЖД более 90 млн рублей

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Министерство обороны России подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

«В Арбитражный суд Москвы поступили исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 90 391 837 руб.», — сообщили агентству в суде.

Детали исковых заявлений пока неизвестны. В Арбитражном суде отметили, что сумма требований по крупнейшему иску составляет более 34 млн руб. 8 февраля Минобороны подало иск к РЖД на сумму более 5 млн руб., детали искового заявления также остаются неизвестными.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В феврале 2025 года Минобороны подало иск к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода Владимиру Герману. Речь в иске шла о патенте на способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат.

В январе 2025 года Минобороны подало иски на 4 млрд руб. к Военно-строительной компании (ВСК), которая входит в систему военно-строительного комплекса ведомства. Общая сумма исков к ВСК составила около 14 млрд руб. Главным образом Минобороны требовало с компании выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.

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Минобороны РЖД иски Арбитражный суд
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