Минобороны попросило взыскать с РЖД более 90 млн рублей
Министерство обороны России подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.
«В Арбитражный суд Москвы поступили исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 90 391 837 руб.», — сообщили агентству в суде.
Детали исковых заявлений пока неизвестны. В Арбитражном суде отметили, что сумма требований по крупнейшему иску составляет более 34 млн руб. 8 февраля Минобороны подало иск к РЖД на сумму более 5 млн руб., детали искового заявления также остаются неизвестными.
В феврале 2025 года Минобороны подало иск к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода Владимиру Герману. Речь в иске шла о патенте на способ пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат.
В январе 2025 года Минобороны подало иски на 4 млрд руб. к Военно-строительной компании (ВСК), которая входит в систему военно-строительного комплекса ведомства. Общая сумма исков к ВСК составила около 14 млрд руб. Главным образом Минобороны требовало с компании выплатить неустойки по государственным контрактам, взыскать стоимость завышения работ или задолженности.
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