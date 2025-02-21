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Минобороны подало иск к изобретателю способа «пеленгации целей»

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Эксклюзивы РБК
Суд по интеллектуальным правам рассмотрит иск Генпрокуратуры и Минобороны к рязанскому изобретателю. Речь идет о патенте на способ пеленгации цели, которому приборный завод придал статус «секрет производства», рассказал ответчик
Фото: admrzn.ru
Фото: admrzn.ru

Во вторник, 18 февраля, в Суд по интеллектуальным правам поступило исковое заявление от Генеральной прокуратуры и Министерства обороны к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода Владимиру Герману. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Третьими лицами по делу выступают АО «Государственный рязанский приборный завод», АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» и Федеральная служба по интеллектуальной собственности. РБК направил запросы в пресс-службы Генеральной прокуратуры и Министерства обороны, а также в АО «Государственный рязанский приборный завод».

Изобретатель Владимир Герман сообщил, что до звонка корреспондента РБК не знал об иске ведомств. «Я работаю на предприятии [Государственный рязанский приборный завод], которое указано третьим лицом, у предприятия есть договор с вертолетным центром [АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова]», — сообщил Герман.

Он рассказал, что создал служебное изобретение, которому рязанский завод придал статус «секрет производства». Герман предполагает, что ведомства оспаривают право на обладание патентом на изобретение способа пеленгации цели радиолокационной системой, устанавливаемой на винтокрылый летательный аппарат.

В описании патента говорится, что изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных системах, имеющих в своем составе антенну, диаграмма направленности которой искажается вследствие взаимодействия с лопастями вращающегося несущего винта вертолета. 

Владимир Герман также является автором еще двух защищенных патентами изобретений, связанных с радиолокацией: способ и система определения координат цели в системе «запрос-ответ»; способ и система для определения координат цели в системе «запрос-ответ».

Секрет производства (или ноу-хау) — это сведения любого характера, будь то производственные, технические, экономические или организационные, о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, которые правообладатель сохраняет в тайне от третьих лиц, обычно с целью получения конкурентных преимуществ и извлечения прибыли, сказал РБК патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Такие сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность именно вследствие неизвестности их третьим лицам, если, конечно, к ним не предоставляется свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности.

Согласно положениям Гражданского кодекса, право на служебный секрет производства, равно как и на изобретение, принадлежит работодателю. Однако Роспатентом выдано несколько патентов, автором которых указан Владимир Герман, а патентообладателем — Российская Федерация в лице Минобороны. По какой причине автором и патентообладателем спорного патента указан лично Владимир Герман, создан ли спорный патент в рамках выполнения служебных обязанностей, и должен ли в этой связи патент принадлежать России, предстоит выяснить в ходе судебного процесса, сказал Зуйков.

«Когда я получил патент на свое имя, то право на изобретение осталось в России, за рубежами нашей страны патент на это техническое решение уже никто не получит, потому что оно опубликовано, то есть получением патента я соблюл интересы страны», — сказал РБК Герман.

Ключевое значение имеют обстоятельства появления составляющих секрет производства сведений: если ноу-хау создано в рамках исполнения сотрудником своих обязанностей перед работодателем, то, как и в случае со служебным произведением, права на ноу-хау принадлежат работодателю, если же это произошло до приема на работу, либо в рамках деятельности, не связанной с исполнением обязанностей по договору с работодателем — непосредственно изобретателю, отмечает Зуйков.

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