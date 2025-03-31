Трамп увидел понимание Зеленским отсутствия перспектив для Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его страна никогда не будет членом НАТО, заявил американский лидер Дональд Трамп, передало Reuters.
«[Зеленский] хочет быть членом НАТО, но [Украина] никогда не будет членом НАТО. [Зеленский] это понимает», — сказал Трамп.
Он также пригрозил Зеленскому «большими проблемами» при попытке Украины «выйти из сделки по редкоземельным металлам».
Ранее в феврале Трамп уже заявил на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером, что вступления Украины в НАТО «не произойдет». По мнению американского президента, «цель номер один» — прекратить боевые действия. Если бы его предшественник Джо Байден не пообещал Киеву членства в альянсе, военные действия не начались бы, говорил Трамп.
Он также согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который заявлял, что присоединение Украины к блоку в рамках мирной сделки «нереалистично». Генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил, что «никогда не было согласовано, что, когда мирные переговоры начнутся, они закончатся членством в НАТО».
Ранее Зеленский признал, что, если Трамп не готов видеть Украину в НАТО, то ее там и не будет.
Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин назвал одной из причин начала военной операции стремление Украины вступить в альянс.
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