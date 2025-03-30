В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1,7 тыс.
Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1,7 тыс. человек, передает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти страны.
Около 3,4 тыс. человек получили ранения, еще 300 — пропали без вести.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки также ощутили на территории Таиланда и Китая.
К 30 марта число жертв стихийного бедствия в таиландской столице Бангкок увеличилось до 17 человек. Пострадали 32 человека, о судьбе еще 83 ничего не известно.
Россия направила в Мьянму 120 спасателей МЧС, они уже приступили к поисково-спасательным работам. ООН выделила для оказания помощи стране и другим пострадавшим регионам $5 млн.
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