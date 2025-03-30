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Общество ,  
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В Мьянме число жертв землетрясения превысило 1,7 тыс.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1,7 тыс. человек, передает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на власти страны.

Около 3,4 тыс. человек получили ранения, еще 300 — пропали без вести.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки также ощутили на территории Таиланда и Китая.

К 30 марта число жертв стихийного бедствия в таиландской столице Бангкок увеличилось до 17 человек. Пострадали 32 человека, о судьбе еще 83 ничего не известно.

Рядом со столицей Мьянмы произошло новое землетрясение магнитудой 5,1
Общество
Фото:Nyein Chan Naing / EPA / ТАСС

Россия направила в Мьянму 120 спасателей МЧС, они уже приступили к поисково-спасательным работам. ООН выделила для оказания помощи стране и другим пострадавшим регионам $5 млн.

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