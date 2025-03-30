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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Украины призвали привлечь Россию к ответственности

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Военная операция на Украине
Марьяна Беца
Марьяна Беца (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала «привлечь к ответственности» Россию. Об этом она заявила в интервью газете The Sun.

«Агрессоров нельзя умиротворять, агрессию нельзя поощрять. <...> Мы не можем жить в мире, где безнаказанность преобладает над верховенством закона», — сказала дипломат.

По ее словам, поэтому Украина выступает за то, чтобы такие механизмы, как Международный уголовный суд, Международный суд ООН, специальный трибунал по военным преступлениям призвали к ответу «каждого военного преступника».

«Россия лжет в промышленных масштабах. Санкции должны быть усилены», — также написала Беца на своей странице в X.

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Фото:Oleg Petrasiuk / Reuters

В феврале «Европейская правда» сообщила, что весной 2025 года Совет Европы собирается создать «Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины». В Кремле оценили это намерение как однобокое и неконструктивное. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что международные эксперты «молчали начиная с 2014 года, когда киевский режим направил танки против своих же людей».

В октябре 2024 года представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в ЕС «нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новые дезинформационные вбросы» для очернения России.

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МИД Украины Марьяна Беца Военная операция на Украине международное право
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