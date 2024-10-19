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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала фейком обвинения в казни украинских военнопленных

Захарова: заявления ЕС о казни украинских военнопленных — дезинформация
Сюжет
Военная операция на Украине
Боррель вслед за Украиной обвинил Россию в убийствах военнопленных. Захарова назвала эти публикации дезинформацией, заявила об отсутствии доказательств и выдвинула встречные обвинения
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Евросоюз и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новые дезинформационные вбросы» для очернения России, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так она ответила на просьбу прокомментировать обвинения в убийстве российскими военнослужащими украинских военнопленных.

«Боррель вновь отметился голословными обвинениями в адрес нашей страны в якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков. В плен тогда попали неонацисты, которые совершили варварское нападение на мирных жителей Курской области, похищали, убивали гражданских лиц, угнали мирных граждан в концентрационный лагерь, издевались над ними, занимались террором и мародерством на российской территории», — сказала Захарова.

Она считает, что нынешние обвинения схожи с «фальшивками про резню в Буче» и «20 тысяч похищенных украинских детей», «зверства российских военных», поскольку ничего из перечисленного в Киеве и на Западе «не смогли подтвердить документально». Захарова также заявила, что украинские военные убивают российских пленных.

Врач рассказал NYT об убийстве российских военных в плену у Украины
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Заявление Борреля опубликовано на сайте возглавляемого им дипведомства — Европейской службы внешних действий. В тексте со ссылкой на «надежные источники» сказано о «казни» 16 украинских военнопленных в Донбассе 1 октября и расстреле еще девяти 10 октября в Курской области.

Прежде об убийствах украинских пленных заявляли в Киеве, в частности это делал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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New York Times летом опубликовала материал, в котором немецкий врач Каспар Гроссе, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал о трех случаях убийств российских военнопленных.

По словам врача, двое солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». NYT отмечает, что других доказательств помимо слов Гроссе нет. Второй случай, когда один из служащих The Chosen Company бросил гранату в сдавшегося в плен российского солдата, был записан на видео. О третьем эпизоде сослуживец Гроссе написал в групповом чате.

Со слов Гроссе, убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, куда входят воюющие на стороне Украины иностранцы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Мария Захарова Евросоюз Жозеп Боррель военнопленные МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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