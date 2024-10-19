Захарова назвала фейком обвинения в казни украинских военнопленных
Евросоюз и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель «нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новые дезинформационные вбросы» для очернения России, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.
Так она ответила на просьбу прокомментировать обвинения в убийстве российскими военнослужащими украинских военнопленных.
«Боррель вновь отметился голословными обвинениями в адрес нашей страны в якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков. В плен тогда попали неонацисты, которые совершили варварское нападение на мирных жителей Курской области, похищали, убивали гражданских лиц, угнали мирных граждан в концентрационный лагерь, издевались над ними, занимались террором и мародерством на российской территории», — сказала Захарова.
Она считает, что нынешние обвинения схожи с «фальшивками про резню в Буче» и «20 тысяч похищенных украинских детей», «зверства российских военных», поскольку ничего из перечисленного в Киеве и на Западе «не смогли подтвердить документально». Захарова также заявила, что украинские военные убивают российских пленных.
Заявление Борреля опубликовано на сайте возглавляемого им дипведомства — Европейской службы внешних действий. В тексте со ссылкой на «надежные источники» сказано о «казни» 16 украинских военнопленных в Донбассе 1 октября и расстреле еще девяти 10 октября в Курской области.
Прежде об убийствах украинских пленных заявляли в Киеве, в частности это делал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
New York Times летом опубликовала материал, в котором немецкий врач Каспар Гроссе, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал о трех случаях убийств российских военнопленных.
По словам врача, двое солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». NYT отмечает, что других доказательств помимо слов Гроссе нет. Второй случай, когда один из служащих The Chosen Company бросил гранату в сдавшегося в плен российского солдата, был записан на видео. О третьем эпизоде сослуживец Гроссе написал в групповом чате.
Со слов Гроссе, убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, куда входят воюющие на стороне Украины иностранцы.
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