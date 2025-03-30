Онищенко оценил сообщения о появлении неизвестного вируса в России
Информацию о якобы новом вирусе, распространяющемся на территории России, необходимо изучить, проведя исследования. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
«В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет», — пояснил ученый.
Симптоматика может быть индивидуальной особенностью или же осложнением от другого заболевания, предположил Онищенко. «Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования», — заявил академик.
Накануне, 29 марта, телеграм-канал Shot написал о появлении в России неизвестного вируса. По данным канала, заболевшие неделями страдают от высокой температуры до 39 градусов и сильного кашля с кровью. Грипп и ковид у них не диагностируют, врачи пишут в заключении больным «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ».
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о случаях заболевания с якобы неизвестным вирусом.
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