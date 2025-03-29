Роспотребнадзор проверит информацию о новом вирусе в России
Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль информацию о случаях заболевания с неизвестным вирусом, запрошены необходимые сведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В администрации телеграм-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — пояснили в ведомстве.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в России распространяется вирус, вызывающий высокую температуру и кашель с кровью. Тесты на коронавирус и грипп у заболевших пациентов показывали отрицательный результат, утверждал телеграм-канал.
Одна из заболевших россиянок рассказала телеграм-каналу, что через неделю болезни и приема антибиотиков у нее сохранились приступы кашля. На пятый день после начала болезни она заметила кровь при отхаркивании.
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