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Общество ,  
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Роспотребнадзор проверит информацию о новом вирусе в России

Роспотребнадзор проверит сообщения о новом вирусе в России
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль информацию о случаях заболевания с неизвестным вирусом, запрошены необходимые сведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В администрации телеграм-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — пояснили в ведомстве.

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Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в России распространяется вирус, вызывающий высокую температуру и кашель с кровью. Тесты на коронавирус и грипп у заболевших пациентов показывали отрицательный результат, утверждал телеграм-канал.

Одна из заболевших россиянок рассказала телеграм-каналу, что через неделю болезни и приема антибиотиков у нее сохранились приступы кашля. На пятый день после начала болезни она заметила кровь при отхаркивании.

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Роспотребнадзор вирус проверка температура
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