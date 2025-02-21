Роспотребнадзор заявил о стабильности ситуации с метапневмовирусом

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Cитуация с метапневмовирусной инфекцией в России остается стабильной, сообщили РБК в Роспотребнадзоре. Ведомство отметило, что в зимний период ежегодно фиксируется сезонный рост случаев ОРВИ и это связано с погодными условиями.

Метапневмовирус — это респираторная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем и через загрязненные поверхности. Он поражает верхние и нижние дыхательные пути, особенно у детей и пожилых людей. У взрослых болезнь проявляется реже, но они могут быть бессимптомными носителями.

Впервые этот вирус был идентифицирован в 2001 году нидерландскими учеными, однако анализ крови показал, что он циркулирует среди людей с конца 1950-х годов. До пандемии COVID-19 тестирование на него проводилось ограниченно, но в России диагностика ведется с 2010 года с помощью тест-системы «ОРВИ-скрин», разработанной в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Симптомы инфекции включают повышение температуры, кашель и насморк. В редких случаях заболевание может привести к осложнениям, таким как тяжелая пневмония.

Профилактика метапневмовирусной инфекции включает регулярное мытье рук, дезинфекцию поверхностей, избегание контактов с больными и своевременное обращение к врачу при появлении симптомов ОРВИ.

Соблюдение стандартных мер профилактики ОРВИ поможет снизить риск заражения метапневмовирусом, распространение которого отмечено в Китае. Об этом в начале января РБК сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Эксперт рекомендует тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками, не касаться лица немытыми руками, регулярно проветривать помещения, избегать контактов с людьми с признаками респираторных инфекций и по возможности не посещать многолюдные места.

Чуланов подчеркнул, что метапневмовирус давно известен и в России, где традиционно наблюдаются сезонные всплески заболеваемости. По его словам, на 51-й неделе 2024 года этот вирус составлял 0,1% среди всех возбудителей ОРВИ, что ниже показателя аналогичного периода 2023 года (0,8%). В текущем эпидсезоне его доля остается стабильной на уровне 0,1%.