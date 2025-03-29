МИД заявил о неготовности КНР к диалогу России и США по стратстабильности

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Китай не готов присоединиться к переговорам России и США по стратегической стабильности. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

По его словам, «Китай до последнего момента занимал четкую позицию о том, что он не готов присоединяться к переговорам о стратегической стабильности, в особенности вопросов, касающихся контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений».

Как пояснил дипломат, эта позиция обусловлена тем, что в Китае пока уровень стратегических вооружений несопоставим с тем, что имеется в арсеналах США и России.

В феврале The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что китайские чиновники предложили организовать саммит для встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом формат встречи не предусматривает участие украинского президента Владимира Зеленского, отмечало издание.

По данным издания, в США и Европе скептически отнеслись к этой инициативе и назвали ее «абсолютно неосуществимой».

Кроме того, несколько опрошенных изданием европейских чиновников заявили, что Китай устраивает затягивание конфликта, расходующего военные ресурсы Европы и США, а также увеличивающего зависимость Москвы от Пекина. При этом издание отмечало, что Китай заинтересован в посреднической миссии для налаживания контакта с Трампом из-за его таможенных пошлин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» заявил, что Китай должен сам решить, будет ли он подключаться к предложению США по переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Министр отметил, что решение в этом вопросе будет зависеть от самого Пекина. Москва «с полным уважением» отнесется к выбору китайской стороны, добавил дипломат.