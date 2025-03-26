 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров заявил, что Китай сам должен решить вопрос участия в СНВ-3

В январе 2025 года Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая и рассказал о разговоре с Китаем, который, по его словам, мог бы подключиться к переговорам. Россия не раз говорила, что не будет против

Китай сам должен решить, подключаться ли по предложению США к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в эфире Первого канала заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Это дело Пекина. Как он решит, мы с полным уважением отнесемся к его выбору», — сказал министр.

О том, что решать этот вопрос должен сам Китай, Россия говорила многократно, подчеркнул Лавров. Он также отметил, что при расширении круга участников надо подумать тогда и о Франции с Великобританией, однако эти страны входят в блок НАТО, который воспринимает Россию как «главную угрозу». «Если мы — «главная угроза», а нам говорят, давайте с вами разговаривать, но вот эти две стороны не троньте, то это нечестно», — заявил Лавров.

США и СССР, а после — Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993 году, но так и не вступил в силу) и СНВ-3 в 2010 году.

В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении, продленном до 2026 года. Он связал это со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

Министр добавил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, но сделать это можно только на основе возвращения к принципам Договора о стратегических наступательных вооружениях, в преамбуле которого говорится о взаимном уважении и равноправии. «Пока мы, по сути дела, доктринально являемся врагом, о какой стабильности можно вести речь?» — сказал дипломат.

Лавров также отметил, что Россия по-прежнему работает в ядерной «пятерке» (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. — РБК) на уровне представителей при ООН и не против продолжать работу в этом формате и дальше.

ООН призвала Россию и США вернуться к выполнению СНВ-3 без промедлений
Политика
Антониу Гутерриш

В августе 2024 года президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США в этой сфере. «Россия и США первые, и мы были условно наравне, а Китай — далеко позади. Но они развиваются так быстро, что я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас», — сказал тогда политик.

В январе 2025 года Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая. Он заявил, что ранее президент России Владимир Путин поддержал его идею, и рассказал, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».

«На данный момент у Китая ядерный арсенал гораздо меньше, чем у нас, но через четыре или пять лет они нас догонят», — пояснил американский лидер.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Мелиса Савина
Китай США Сергей Лавров МИД СНВ ядерная безопасность
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
ООН призвала Россию и США вернуться к выполнению СНВ-3 без промедлений
Политика
Представители пяти ядерных держав обсудили ядерные доктрины в Дубае
Политика
Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
В работе сайта и приложении ВТБ произошел сбойТехнологии и медиа, 01:32
Лавров заявил, что Китай сам должен решить вопрос участия в СНВ-3Политика, 01:27
Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия КиеваПолитика, 01:08
Умер младший брат Владимира КузьминаОбщество, 00:36
Трамп приказал ФБР рассекретить файлы расследования о связях с РоссиейПолитика, 00:26
Зеленский назвал позицию США «быть посередине» между Россией и УкраинойПолитика, 00:08
Экс-чемпион UFC сел в тюрьму. Кого еще сажали из звезд ММА и боксаСпорт, 00:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии законаПолитика, 00:00
Суд отказал Алсу в запрете ее экс-супругу на выезд из России из-за долговОбщество, 25 мар, 23:54
Полиция нашла похищенную в Москве мошенниками девочку-подросткаОбщество, 25 мар, 23:47
Главу Гагаузии задержали в аэропорту перед отлетом из МолдавииПолитика, 25 мар, 23:41
В СПЧ назвали зарплату Ефремова в швейном цехе колонииОбщество, 25 мар, 23:24
Россия потребовала подключить к SWIFT банки для экспорта удобренийПолитика, 25 мар, 23:21
Умерла «голос Каркуши» из «Спокойной ночи, малыши» Галина МарченкоОбщество, 25 мар, 23:08