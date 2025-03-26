Лавров заявил, что Китай сам должен решить вопрос участия в СНВ-3

В январе 2025 года Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая и рассказал о разговоре с Китаем, который, по его словам, мог бы подключиться к переговорам. Россия не раз говорила, что не будет против

Китай сам должен решить, подключаться ли по предложению США к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в эфире Первого канала заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Это дело Пекина. Как он решит, мы с полным уважением отнесемся к его выбору», — сказал министр.

О том, что решать этот вопрос должен сам Китай, Россия говорила многократно, подчеркнул Лавров. Он также отметил, что при расширении круга участников надо подумать тогда и о Франции с Великобританией, однако эти страны входят в блок НАТО, который воспринимает Россию как «главную угрозу». «Если мы — «главная угроза», а нам говорят, давайте с вами разговаривать, но вот эти две стороны не троньте, то это нечестно», — заявил Лавров.

США и СССР, а после — Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993 году, но так и не вступил в силу) и СНВ-3 в 2010 году. В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении, продленном до 2026 года. Он связал это со стремлением США и НАТО нанести «стратегическое поражение» и неоднократными отказами Москве в предусмотренных договором инспекциях американских объектов.

Министр добавил, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, но сделать это можно только на основе возвращения к принципам Договора о стратегических наступательных вооружениях, в преамбуле которого говорится о взаимном уважении и равноправии. «Пока мы, по сути дела, доктринально являемся врагом, о какой стабильности можно вести речь?» — сказал дипломат.

Лавров также отметил, что Россия по-прежнему работает в ядерной «пятерке» (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. — РБК) на уровне представителей при ООН и не против продолжать работу в этом формате и дальше.

В августе 2024 года президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что Китай с текущими темпами наращивания ядерных арсеналов может в будущем превзойти США в этой сфере. «Россия и США первые, и мы были условно наравне, а Китай — далеко позади. Но они развиваются так быстро, что я не удивлюсь, если очень скоро они догонят или даже превзойдут нас», — сказал тогда политик.

В январе 2025 года Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая. Он заявил, что ранее президент России Владимир Путин поддержал его идею, и рассказал, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».

«На данный момент у Китая ядерный арсенал гораздо меньше, чем у нас, но через четыре или пять лет они нас догонят», — пояснил американский лидер.