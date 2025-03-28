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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила о причастности трех стран к подрыву ГИС «Суджа»

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

Атаку на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области осуществила Украина по команде из Лондона с помощью французских спутников, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства.

Обстрел произошел 28 марта около 10:20 мск. В Минобороны отметили, что ГИС «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара ВСУ.

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — сказала Захарова.

Она также отметила, что удар по ГИС в Курской области — это не первая атака Украины на энергетическую инфраструктуру России после того, как Москва 18 марта установила 30-дневное прекращение огня по энергетическим объектам.

Президент Владимир Путин отдал приказ о запрете атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру 18 марта, после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Зеленский на следующий день заявил, что Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием.

Захарова уточнила, что после этого Киев наносил удары по таким объектам, в том числе на территории Брянской, Курской, Белгородской, Саратовской областей, Крыма и Краснодарского края.

СК назвал терактом взрыв на газовой станции «Суджа»
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В СК квалифицировали подрыв ГИС как теракт и отметили, что объект полностью уничтожен.

Это был второй удар Киева по ГИС «Суджа». Ранее СК России 21 марта сообщил о подрыве станции украинскими военными и возбудил дело о теракте. Уже тогда станция получила значительные повреждения.

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Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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