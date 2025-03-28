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Военная операция на Украине ,  
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СК назвал терактом взрыв на газовой станции «Суджа»

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Военная операция на Украине
Станция «Суджа» уничтожена в результате повторного подрыва, СК завел дело о текракте. По данным Минобороны, ВСУ ударили по ней РСЗО HIMARS. О первом подрыве в ведомстве сообщали 21 марта

СК назвал терактом взрыв на газовой станции «Суджа»
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Взрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области квалифицирован как теракт. По такой статье Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела станции.

Следователи установили, что военнослужащие ВСУ 28 марта «незаконно вторглись на территорию России» и «произвели повторный подрыв газораспределительной станции «Суджа». «В результате объект полностью уничтожен», — сообщили в СК.

Минобороны заявило, что ГИС «Суджа» уничтожена из-за удара ВСУ
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О том, что газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара ВСУ, сообщало ранее Минобороны. По станции был нанесен удар реактивными снарядами РСЗО HIMARS, сообщали в ведомстве. По данным Минобороны, обстреляли ГИС «Суджа» около 10:20 мск.

СК возбудило дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

В ночь на 21 марта украинские военнослужащие осуществили подрыв станции «Суджа», сообщали в оборонном ведомстве России. Там уточнили, что ВСУ использовали этот объект в качестве «одного из безопасных логистических пунктов» и контролировали «до настоящего времени». СК также возбудил дело о теракте. По данным следователей, станция получила «значительные повреждения».

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, там до сих пор продолжаются бои. Согласно данным Минобороны, с того момента российские военнослужащие освободили 56 населенных пунктов. Об освобождении города Суджа военные отчитались 13 марта.

С помощью газоизмерительной станции «Суджа» осуществлялись поставки российского газа в Европу транзитом через Украину, срок действия соглашение о котором истек. Москва заявляла о готовности продлить соглашение о транзите, однако Киев отказался.

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Елена Степанова Елена Степанова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Курская область Суджа газ газопровод Россия Украина Военная операция на Украине
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