Медведев заявил, что США «выкатили» Украине превосходный проект сделки

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Если Украина отвергнет переданный США накануне новый проект сделки по ресурсам, Вашингтон перестанет сотрудничать с Киевом, заявил зампред Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

«Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини. Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

Ранее «Европейская правда» сообщила, что, согласно новому проекту сделки, который США передали Украине, Киев должен будет компенсировать всю помощь, оказанную американской стороной с начала конфликта.

Для реализации положений соглашения предлагается создать двустороннюю структуру, она будет называться «Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития». Основным распорядителем в фонде должна стать Международная финансовая корпорация по развитию (International Development Finance Corporation, DFC), она будет проводить основные назначения и управлять доходами фонда.

Суммарная стоимость поддержки Украины США при этом должна быть прописана в приложении к договору — она станет первоначальным взносом DFC в фонд.

Средства на функционирование фонда и погашение долга будут поступать с будущих доходов от украинских природных ресурсов— структура будет получать 50% стоимости всех новых лицензий, рентных платежей и новых месторождений.

Согласно проекту соглашения, США имеют право первого рассмотрения по всем будущим инвестиционным проектам «в сфере природных ресурсов и в сфере инфраструктуры». Киев сможет вести переговоры с инвесторами из других стран, только если американские компании не заинтересовались предложением, при этом украинская сторона должна делиться деталями этих переговоров с Вашингтоном.



В новом проекте появилось нововведение: компании, добывающие «критически важные ископаемые», будут обязаны указывать в лицензиях запрет на продажу этих ресурсов «покупателям, чья основная деятельность расположена в стране, которую DFC считает стратегическим конкурентом США». «Европейская правда» отмечает, что таким конкурентом может быть прежде всего Евросоюз.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что документ не содержит «даже намека» о гарантиях безопасности Украины. В этом виде соглашение практически не имеет шансов на ратификацию, пишет «Европейская правда».

Украина получила от США новый вариант соглашения по ресурсной сделке 23 марта. Предыдущий согласованный документ планировали подписать 28 февраля, однако этого не произошло из-за возникшей перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.