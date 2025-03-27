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Военная операция на Украине ,  
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Заседание в Раде сорвалось из-за нового проекта соглашения по ресурсам

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутаты Верховной рады сорвали заседание после представления нового проекта соглашения с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«Коротко: сделал выступление в Раде по поводу неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание», — написал Железняк.

В связи со срывом заседания, добавил он, законопроект № 11533 о реестрах в ближайшие две недели не примут. «Будут еще переговоры и изменения по тексту», — сказал депутат.

Железняк также напомнил о ссоре украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне в конце февраля. Он связал ее с условиями сделки и отметил, что ставки «подняли к небесам».

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25 марта президент Зеленский сообщил о получении от США нового варианта соглашения по ресурсной сделке. Предыдущий вариант стороны собирались подписать в феврале, но сделка сорвалась из-за перепалки в Белом доме.

По словам депутата, новый проект соглашения Украины и США включает в себя все украинские полезные ископаемые. Согласно документу Киев будет обязан передавать доходы от полезных ископаемых в специальный фонд, а американским вкладом предлагают считать оказанную военную помощь с 2022 года.

Кроме того, срок действия соглашения бессрочный, а его изменения или прекращение возможны только при одобрении американских властей. Железняк отметил, что документ не содержит «даже намека» о гарантиях безопасности Украины.

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Верховная рада Украины США Редкоземельные металлы
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