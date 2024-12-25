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Суд арестовал подельника обманувших Ларису Долину мошенников

Суд арестовал подельника обманувших Ларису Долину мошенников
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Сотрудники полиции 25 декабря задержали 20-летнего жителя Тольятти по подозрению в мошенничестве с деньгами певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

«По имеющимся данным, задержанный нашел в сети Интернет «подработку», после чего за денежное вознаграждение в 20 тысяч рублей злоумышленник оформил на свое имя банковскую карту с расчетным счетом в одном из банков и отдал ее своим так называемым работодателям», — говорится в пресс-релизе.

На полученную им карту затем были перечислены похищенные деньги Долиной — 4,5 млн руб. Мужчина по указанию своих кураторов выехал в Пермский край, где обналичил 2,75 млн руб. и передал их третьим лицам.

Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников
Общество

Таганский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения и отправил задержанного в СИЗО, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Задержанный Андрей Основ обвиняется по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество. Она предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до десяти лет.

Суд арестовал подельника обманувших Ларису Долину мошенников

В августе Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманом заставили певицу продать квартиру в центре Москвы, убедив, что сделка будет фиктивной, после чего в квартиру пришли новые владельцы и на жилплощадь был наложен арест.

Вырученные за продажу деньги певица перевела на «безопасный счет», который контролировали мошенники. Покупатели квартиры, как и риелторы, через которых проходила сделка, об обмане ничего не знали.

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