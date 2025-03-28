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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Клинтон предупредила о рисках безопасности из-за закрытия посольств США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что возможное увольнение американских дипломатов и закрытие Агентства США по международному развитию (USAID) ослабит США и заставит наращивать дорогостоящий военный потенциал.

«Дипломатия экономически эффективна, особенно по сравнению с военными действиями. Предотвращение войн обходится дешевле, чем их ведение. Бывший министр обороны Джим Мэттис, четырехзвездный генерал морской пехоты в отставке, сказал конгрессу: «Если вы не будете финансировать Госдепартамент [министерство по международной политике США] в полном объеме, то мне придется покупать больше боеприпасов», — написала Клинтон в своей статье для The New York Times.

Клинтон уточнила, что увольнять дипломатов «в то время, когда такие соперники, как Китай и Россия, пытаются расширить свое глобальное присутствие», — бессмысленно.

Китайские власти, в отличие от президента США Дональда Трампа, понимают ценность дипломатии передового развертывания, добавила Клинтон. «Он (Китай. — РБК) открыл новые посольства и консульства по всему миру и теперь имеет их больше, чем Соединенные Штаты», — сказала бывший госсекретарь.

Пренебрежение развитием американской дипломатии предоставит Пекину возможность беспрепятственно распространять свое влияние, отметила Клинтон.

Администрация Трампа решила сократить более 90% контрактов USAID
Политика
Митинг протестующих в поддержку Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) перед зданием Капитолия в Вашингтоне,&nbsp;26 февраля 2024 года
Ранее, 2 февраля, Трамп заявил, что «USAID управляют радикалы-помешанные и мы их убираем, а потом примем решение». Позже, 3 февраля, закрыли штаб-квартиру USAID в Вашингтоне. В конце февраля администрация Трампа решила отменить более 90% контрактов на оказание иностранной помощи Агентства США по международному развитию и около $60 млрд помощи Вашингтона по всему миру в целом.

В марте Госдепартамент разработал план по закрытию нескольких консульств США и увольнению иностранных сотрудников в своих дипмиссиях по всему миру. По данным NYT, речь идет о «дюжине» консульств, преимущественно в Западной Европе. В частности, в Германии их могут закрыть в Лейпциге, Гамбурге и Дюссельдорфе, во Франции — в Бордо и Страсбурге, в Италии — во Флоренции, сообщили Reuters три чиновника.

До этого Politico со ссылкой на источники и конфиденциальные документы сообщило о планах администрации Трампа радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства. По данным издания, обновленный Госдепартамент сосредоточится на заключении международных бизнес-соглашений, обеспечении безопасности страны и привлечении иностранных инвестиций в США.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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