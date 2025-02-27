 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Администрация Трампа решила сократить более 90% контрактов USAID

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Администрация Трампа решила отменить почти 90% контрактов иностранной помощи USAID. Верховный суд приостановил постановление низшей инстанции, обязывающей власти разморозить почти $2 млрд иностранной помощи
Митинг протестующих в поддержку Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) перед зданием Капитолия в Вашингтоне,&nbsp;26 февраля 2024 года
Митинг протестующих в поддержку Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) перед зданием Капитолия в Вашингтоне, 26 февраля 2024 года (Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Администрация американского президента Дональда Трампа решила отменить более 90% контрактов на оказание иностранной помощи Агентства США по международному развитию (USAID) и около $60 млрд помощи Вашингтона по всему миру в целом, сообщает Associated Press со ссылкой на внутреннюю записку и материалы по одному из федеральных судебных исков.

Телеканал ABC News также со ссылкой на материалы дела уточняет, что решение принято после заявления госсекретаря Марко Рубио о завершении проверки программ иностранной помощи на соответствие внешней политике Трампа. Согласно заявлению, будут отменены почти 5,8 тыс. грантов USAID, а сохранены около 500. Также аннулируются примерно 4,1 тыс. грантов, распределяемых через Госдепартамент, сохраняются около 2,7 тыс. таких контрактов.

После инаугурации Трамп приказал остановить все программы иностранной помощи на 90 дней для проверки на соответствие его внешней политике. Позже USAID было передано в управление Госдепа, в агентстве провели массовые сокращения.

В USAID решили уволить 2 тыс. сотрудников
Политика
Фото:Kayla Bartkowski / Getty Images

Иск к администрации Трампа в частности подали некоммерческие организации — подрядчики USAID и Госдепартамента. Они сочли незаконной заморозку финансирования и заявили, что администрация президента задолжала «сотни миллионов долларов», чем спровоцировала массовые увольнения и банкротства.

Федеральный суд США в рамках рассмотрения этого иска обязал администрацию Трампа к 23:59 26 февраля (8:00 27 февраля мск) разморозить почти $2 млрд иностранной помощи через Агентство по международному развитию (USAID) и Госдепартамент. Судья объяснил это тем, что Белый дом не демонстрировал готовность выполнить предыдущее судебное постановление от 13 февраля о временном снятии блокировки финансирования, в том числе для оплаты текущих счетов.

Позже Верховный суд временно заблокировал это постановление. В заявлении ответчика говорилось, что обязательства USAID или государства «не остаются приостановленными», передает ABC News. Главный судья Джон Робертс попросил организации, подавшие иск, предоставить ответ к полудню пятницы, после чего суд примет решение о своих дальнейших шагах.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп USAID финансовая помощь
Материалы по теме
Маск сыронизировал над потерявшими поддержку USAID СМИ России и Украины
Политика
В USAID сочли решение о роспуске «хуже Афганистана»
Политика
Суд частично отменил решение администрации Трампа по агентству USAID
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
МИД заявил о хороших контактах с МККК по гумкоридору в Курской областиПолитика, 10:57
Как научиться правильно использовать стресс в работе — Fast CompanyPro, 10:57
Вышел русскоязычный трейлер «Шоугерл» Джии Копполы с Памелой АндерсонLife, 10:45
Администрация Трампа решила сократить более 90% контрактов USAIDПолитика, 10:44
ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубляФинансы, 10:42
Федерация хоккея России обратилась в IIHF по вопросу допуска сборныхСпорт, 10:40
Вучич сообщил об отсрочке санкций США против NISПолитика, 10:39
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Акции «Сбера» показали динамику лучше рынка после выхода годового отчетаИнвестиции, 10:34
Трамп пообещал «вышвырнуть» министров, недовольных Илоном МаскомПолитика, 10:32
В России открыли продажи Huawei Mate 70 Pro и тройного складного Mate XTLife, 10:21
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:18
Брат ты мне или не брат: зачем смотреть «Кончится лето» с Юрой БорисовымLife, 10:17
Чистая прибыль «Сбера» достигла почти ₽1,6 трлнФинансы, 10:15