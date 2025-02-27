Администрация Трампа решила сократить более 90% контрактов USAID

Администрация Трампа решила отменить почти 90% контрактов иностранной помощи USAID. Верховный суд приостановил постановление низшей инстанции, обязывающей власти разморозить почти $2 млрд иностранной помощи

Митинг протестующих в поддержку Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) перед зданием Капитолия в Вашингтоне, 26 февраля 2024 года (Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Администрация американского президента Дональда Трампа решила отменить более 90% контрактов на оказание иностранной помощи Агентства США по международному развитию (USAID) и около $60 млрд помощи Вашингтона по всему миру в целом, сообщает Associated Press со ссылкой на внутреннюю записку и материалы по одному из федеральных судебных исков.

Телеканал ABC News также со ссылкой на материалы дела уточняет, что решение принято после заявления госсекретаря Марко Рубио о завершении проверки программ иностранной помощи на соответствие внешней политике Трампа. Согласно заявлению, будут отменены почти 5,8 тыс. грантов USAID, а сохранены около 500. Также аннулируются примерно 4,1 тыс. грантов, распределяемых через Госдепартамент, сохраняются около 2,7 тыс. таких контрактов.

После инаугурации Трамп приказал остановить все программы иностранной помощи на 90 дней для проверки на соответствие его внешней политике. Позже USAID было передано в управление Госдепа, в агентстве провели массовые сокращения.

Иск к администрации Трампа в частности подали некоммерческие организации — подрядчики USAID и Госдепартамента. Они сочли незаконной заморозку финансирования и заявили, что администрация президента задолжала «сотни миллионов долларов», чем спровоцировала массовые увольнения и банкротства.

Федеральный суд США в рамках рассмотрения этого иска обязал администрацию Трампа к 23:59 26 февраля (8:00 27 февраля мск) разморозить почти $2 млрд иностранной помощи через Агентство по международному развитию (USAID) и Госдепартамент. Судья объяснил это тем, что Белый дом не демонстрировал готовность выполнить предыдущее судебное постановление от 13 февраля о временном снятии блокировки финансирования, в том числе для оплаты текущих счетов.

Позже Верховный суд временно заблокировал это постановление. В заявлении ответчика говорилось, что обязательства USAID или государства «не остаются приостановленными», передает ABC News. Главный судья Джон Робертс попросил организации, подавшие иск, предоставить ответ к полудню пятницы, после чего суд примет решение о своих дальнейших шагах.