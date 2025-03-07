 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

США задумали закрыть «дюжину» консульств в Европе

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Госдеп планирует закрыть консульства в Германии, Франции и Италии, выяснили Reuters и NYT. Это может ударить по налаживанию партнерских отношений и сбору разведданных. Китай уже обогнал США по количеству диппредставительств
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Госдепартамент США разработал план по закрытию нескольких консульств Соединенных Штатов и увольнению иностранных сотрудников в своих дипмиссиях по всему миру, сообщают агентство Reuters и газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По данным NYT, речь идет о «дюжине» консульств, преимущественно в Западной Европе. В частности, могут быть закрыты консульства в Лейпциге, Гамбурге и Дюссельдорфе в Германии, в Бордо и Страсбурге во Франции, а также во Флоренции в Италии, сообщили Reuters три чиновника.

NYT отмечает, что такие действия могут стать ударом по усилиям правительства США по налаживанию партнерских отношений и сбору разведданных на фоне того, как Китай обогнал Соединенные Штаты по количеству дипломатических представительств по всему миру.

Госдеп также рассматривает возможность объединения нескольких своих экспертных бюро в Вашингтоне, отметили источники изданий.

По данным Госдепа, США имеют более 270 дипломатических представительств за рубежом, общая численность персонала составляет около 70 тыс. человек. Около 45 тыс. непосредственно в диппредставительствах, 13 тыс. являются сотрудниками дипломатической службы, а 11 тыс. — государственными служащими.

Politico узнало о плане Трампа провести сокращения в Госдепе
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Ранее Politico со ссылкой на источники и конфиденциальные документы сообщило о планах администрации президента США Дональда Трампа радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства.

По данным издания, обновленный Госдепартамент сосредоточится на заключении международных бизнес-соглашений, обеспечении безопасности страны и привлечении иностранных инвестиций в США.

После инаугурации 20 января Трамп заморозил финансирование Агентства США по международному развитию (USAID). Госсекретарь Марко Рубио заявил, что часть функций агентства сохранится, но Reuters сообщил о планах администрации США сократить штата с 10 тыс. до 294 человек.

Программа сокращения госрасходов США связана с миллиардером Илоном Маском, который возглавил Департамент эффективности государственного управления (DOGE). По официальным данным, к концу февраля это ведомство смогло сократить расходы бюджета на $65 млрд, также были сокращены тысячи госслужащих.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Сало
консульства США Европа
Материалы по теме
Politico узнало о плане Трампа провести сокращения в Госдепе
Политика
Американские дипломаты направили Рубио письмо против ликвидации USAID
Политика
Федеральная торговая комиссия США переедет в штаб-квартиру USAID
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
США задумали закрыть «дюжину» консульств в ЕвропеПолитика, 05:34
В Химках загорелся склад на площади 1,6 тыс. кв. мОбщество, 05:01
Прокурора Англии обвинили в блокировке помощи Киеву за счет РоссииПолитика, 04:55
Суд арестовал имущество отца фигуранта дела Merlion на 1,5 млрд руб.Общество, 04:41
Орбан заявил, что поддерживать украинские армию и страну очень дорогоПолитика, 04:23
Остановка обмена данных CША и Киева не затронула переданные ФРГ PatriotПолитика, 03:58
SpaceX потеряла связь с ракетой Starship во время испытательного полетаТехнологии и медиа, 03:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Госдепе заявили об ожидании США серьезных шагов от ЗеленскогоПолитика, 03:14
Минкульт Украины проверит мощи святых в Киево-Печерской лавреПолитика, 03:03
Канада отложила введение новых пошлин до апреля после решения ТрампаПолитика, 02:40
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам до 25,9%Финансы, 02:14
Италия предложила распространить на Украину статью об обороне НАТОПолитика, 02:11
Трамп усомнился в готовности стран НАТО защитить СШАПолитика, 01:47
«Коммерсантъ» узнал, что актер Калюжный пойдет в армию веснойОбщество, 01:39