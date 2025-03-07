США задумали закрыть «дюжину» консульств в Европе

Госдеп планирует закрыть консульства в Германии, Франции и Италии, выяснили Reuters и NYT. Это может ударить по налаживанию партнерских отношений и сбору разведданных. Китай уже обогнал США по количеству диппредставительств

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Госдепартамент США разработал план по закрытию нескольких консульств Соединенных Штатов и увольнению иностранных сотрудников в своих дипмиссиях по всему миру, сообщают агентство Reuters и газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По данным NYT, речь идет о «дюжине» консульств, преимущественно в Западной Европе. В частности, могут быть закрыты консульства в Лейпциге, Гамбурге и Дюссельдорфе в Германии, в Бордо и Страсбурге во Франции, а также во Флоренции в Италии, сообщили Reuters три чиновника.

NYT отмечает, что такие действия могут стать ударом по усилиям правительства США по налаживанию партнерских отношений и сбору разведданных на фоне того, как Китай обогнал Соединенные Штаты по количеству дипломатических представительств по всему миру.

Госдеп также рассматривает возможность объединения нескольких своих экспертных бюро в Вашингтоне, отметили источники изданий.

По данным Госдепа, США имеют более 270 дипломатических представительств за рубежом, общая численность персонала составляет около 70 тыс. человек. Около 45 тыс. непосредственно в диппредставительствах, 13 тыс. являются сотрудниками дипломатической службы, а 11 тыс. — государственными служащими.

Ранее Politico со ссылкой на источники и конфиденциальные документы сообщило о планах администрации президента США Дональда Трампа радикально реформировать Госдепартамент, сократив дипкорпус, посольства и полномочия ведомства.

По данным издания, обновленный Госдепартамент сосредоточится на заключении международных бизнес-соглашений, обеспечении безопасности страны и привлечении иностранных инвестиций в США.

После инаугурации 20 января Трамп заморозил финансирование Агентства США по международному развитию (USAID). Госсекретарь Марко Рубио заявил, что часть функций агентства сохранится, но Reuters сообщил о планах администрации США сократить штата с 10 тыс. до 294 человек.

Программа сокращения госрасходов США связана с миллиардером Илоном Маском, который возглавил Департамент эффективности государственного управления (DOGE). По официальным данным, к концу февраля это ведомство смогло сократить расходы бюджета на $65 млрд, также были сокращены тысячи госслужащих.