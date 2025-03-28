Героя России Тибилова похоронят во Владикавказе

Марат Тибилов (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Погибший в Курской области Герой России командир огневой группы спецназа Росгвардии Марат Тибилов (позывной «Талиб») будет похоронен во Владикавказе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Останки военнослужащего по решению директора Росгвардии Виктора Золотова должны быть доставлены на родину «Талиба» во Владикавказ. Там он будет торжественно похоронен со всеми воинскими почестями по православному обычаю», — говорится в сообщении.

Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи.

Президент Владимир Путин 23 февраля 2025 года вручил Тибилову «Золотую Звезду» Героя России. После этого Хинштейн рассказал, что Тибилов был в числе тех, кто участвовал в остановке прорыва украинских войск 5 января.

«Именно расчеты Росгвардии сумели вывести тогда из строя первый вражеский танк, что сыграло огромную роль в дальнейшем развитии боя и разгроме противника», — написал Хинштейн в телеграм-канале.



Минобороны сообщало, что 5 января украинские войска попытались пойти в контратаку в районе хутора Бердин, ее проводила штурмовая группа в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Российские военные уничтожили оба танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин, доложило тогда ведомство.

Тибилов участвовал в боях с первого дня военной операции на Украине. В 2022 году он был награжден двумя орденами Мужества.