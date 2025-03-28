В Курской области погиб Герой России Тибилов
При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Марат Тибилов. Об этом сообщила Росгвардия.
Майор Марат Тибилов был офицером спецназа службы. Руководство и весь личный состав Росгвардии выразили соболезнования родным и близким погибшего офицера.
«Золотую Звезду» Героя России ему вручал президент России Владимир Путин 23 февраля.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказывал, что Тибилов был в числе тех, кто участвовал в остановке прорыва украинских войск 5 января. «Именно расчеты Росгвардии сумели вывести тогда из строя первый вражеский танк, что сыграло огромную роль в дальнейшем развитии боя и разгроме противника», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Минобороны сообщало, что 5 января украинские войска попытались пойти в контратаку в районе хутора Берлин, ее проводила штурмовая группа в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Оба танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин были уничтожены российскими военными, доложило ведомство.
Тибилов участвовал в боях с первого дня военной операции на Украине. В 2022 году он был награжден двумя орденами Мужества.
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